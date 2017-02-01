В Москве пройдет монографическая выставка Ивана Шультце

В Москве откроется первая в России монографическая выставка русского художника Ивана Шультце. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Экспозиция под названием «Волшебный свет Ивана Шультце» пройдет в музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов с 17 февраля по 2 апреля.

На выставке будут представлены около 60 работ живописца. Будет охвачен как русский период (до 1920 года), так и творчество художника в эмиграции.

Из наиболее примечательных картин посетители смогут увидеть «Ноябрьский вечер», «Берег озера на закате», «Арктический пейзаж. Шпицберген» и «Дубы в хлебах».

Иван Шультце (1874-1939) — русский живописец-реалист, ученик Архипа Куинджи и Константина Крыжицкого. В 1921 году он переехал в Париж, а в 1927 году получил французское гражданство.