В Лондоне из захваченного особняка российского миллиардера выгнали сквоттеров

Судебные приставы выселили сквоттеров, которые захватили пустующий лондонский особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает издание Daily Mail.

Приставы нагрянули к захваченному дому около восьми часов утра. Некоторые активисты заперлись внутри и пытались сопротивляться. Другие решили покинуть здание добровольно.

Выселенные сквоттеры толпились перед особняком в центре Лондона с пожитками и наблюдали, как на улицу вытаскивают их товарищей. Когда внутри никого не осталось, они разбрелись, оставив перед домом груды мусора.

По подсчетам полиции, из особняка Гончаренко выгнали 42 человека. Активисты утверждают, что уже подыскивают новое пустующее здание, где можно поселиться.

Миллиардер из России купил дом на площади Итон в лондонском районе Белгравия в 2014 году за 15 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор здание оставалось незаселенным.

26 января сообщалось, что особняк захватили анархисты и антифа. Они вывесили на здании плакат с надписью «Антиправительство США в изгнании» и решили устроить в помещении приют для бездомных.