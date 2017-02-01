Ко Дню всех влюбленных в Кремле покажут аргентинское танго

В воскресенье, 12 февраля, на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Музыкально-танцевальный проект в сопровождении симфонического оркестра объединит музыку аргентинского композитора Астора Пьяццоллы и хореографию Сильвио Гранда.
Среди заявленных артистов — танцоры-призеры конкурсов Campeonato Mundial de Baile de Tango и Tango Dance World Championship.
Концерт начнется в 18:00.
Билеты можно приобрести на сайте Кремлевского дворца.
Астор Пьяццолла — аргентинский музыкант, мастер игры на бандонеоне, автор танго Oblivion, Adios Nonino, Libertango.