Самолет российского МЧС защитил от огня два чилийских города

Самолет МЧС России предотвратил распространение лесного пожара на два города в Чили. Об этом «Интерфаксу» рассказали в четверг, 2 февраля, в пресс-службе российского ведомства.

За сутки летчики совершили четыре вылета на тушение огня, сбросив на горящие леса 168 тонн воды. «Тем самым они предотвратили распространение огня в сторону населенного пункта Навидад и населенного пункта Консепсьон», — отметили в МЧС.

Консепсьон — один из старейших городов Чили, был основан в 1550 году. В нем проживают свыше 230 тысяч человек. Город называют университетским центром страны, в нем находится наибольшее число вузов Чили.

Ил-76 прибыл на помощь по запросу чилийской стороны, в стране около нескольких недель бушуют сильные пожары. В семи областях (Кокимбо, Вальпараисо, Метрополитана, ОХиггинс, Мауле, Биобио и Араукания) объявлено чрезвычайное положение. Погибли 10 человек, свыше 6 тысяч эвакуированы.