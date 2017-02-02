В китайском Вэньчжоу второй раз за год обрушились жилые здания

Архивное фото (инцидент в Вэньчжоу в октябре 2016 года)

В Китае рухнули три многоквартирных жилых здания, в которых находились люди. Об этом сообщает «Синьхуа».

Инцидент произошел утром в четверг, 2 февраля, в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке страны. По неизвестной причине обрушились три пятиэтажных здания.

Под обломками находятся люди, точное количество их неизвестно. Начаты спасательные работы.

10 октября 2016 года в этом же городе в результате обрушения четырех жилых зданий погибли 22 человека. Дома были выстроены незаконно. Местные власти начали масштабную инспекцию зданий, чтобы избежать повторения случившегося.