Украинцы выставили на торги колье принцессы Дианы за 12 миллионов долларов

Нью-Йоркский аукционный дом Guernsey’s выставил на торги колье, которое принадлежало принцессе Диане. Как сообщает People, нынешние владельцы украшения — пара с Украины.

Издание полагает, что они рассчитывают выручить за него больше из-за 20-летия со дня смерти принцессы. Они купили украшение в 2010 году за 632 тысячи долларов.

Украшение с бриллиантами и жемчугом, о котором идет речь, получило название «Лебединое озеро» — в честь одноименного балета, на котором Диана присутствовала в этом колье в 1997 году за несколько недель до ее смерти. Визит на балет стал одним из последних ее выходов в свет.

В 1997 году ювелиры начали делать серьги в пару к колье, но работа была закончена уже после смерти Дианы. На торги выставлен полный комплект.

