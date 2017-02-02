Главу астраханского УФСИН заподозрили в строительстве дома руками заключенных

Глава УФСИН по Астраханской области Алексей Киктев подозревается в том, что использовал труд заключенных и своих подчиненных для строительства личного дома. Об этом в четверг, 2 февраля, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости.

В конце января стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области Киктева по статье «превышение должностных полномочий». Дело возбудили на основании материалов из управления ФСБ по региону. Подробности уголовного дела не сообщались.

«Превышение должностных полномочий выразилось в том, что он использовал труд осужденных и подчиненных ему должностных лиц в личных целях, в частности, в строительстве его личного домовладения. Следствием выявлены множественные эпизоды, строительство дома шло на протяжении длительного времени. Труд по строительству не оплачивался», — пояснил источник.

По его данным, 2 февраля Киктеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

17 июня 2016 года начальник отдела собственной безопасности регионального УФСИН Сергей Ковешников сообщил о том, что глава одной из ставропольских колоний отправлял заключенных на стройплощадку, где возводился жилой комплекс.