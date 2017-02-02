В Японии появились шоколадные суши с KitKat

В Японии вскоре поступит в продажу новый вид кондитерских изделий — сладкие суши с шоколадными батончиками KitKat. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает телеканал CNN.

Они представляют собой плитки KitKat, помещенные на основу из воздушного риса с добавлением белого шоколада и васаби. Всего было создано три вида сладостей, названных в честь традиционных разновидностей суши, на которые они похожи.

Так, в «суши с тунцом» использован красный батончик KitKat со вкусом малины. В «омлет с морскими водорослями» положили шоколад со вкусом дынного пудинга, а «суши с морским ежом» — KitKat со вкусом редкого сорта арбуза с японского острова Хоккайдо и сыра маскарпоне.

Эти сладости можно будет приобрести в новом магазине бренда KitKat, расположенном в известном торговом и культурном квартале Токио Гиндза. Они будут продаваться со 2 по 14 февраля. Цена сета из трех суши составит около 27 долларов.