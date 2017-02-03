Назван диагноз скончавшейся актрисы Зои Булгаковой

Стал известен диагноз одной из старейших актрис России Зои Булгаковой, сообщает Metro News в пятницу, 3 февраля.

По словам опекуна артистки Сергея Виноградова, из-за нарушения кровообращения она страдала от атрофии нейронов, или отмирания клеток головного мозга.

«В 101 год она еще была бодрой. Но сразу после того, как мы отметили последний ее день рождения, начала угасать, стала плохо говорить и падать», — рассказал Виноградов.

Как считает опекун, актриса плохо переносила потерю юных зрителей. «Ведь тех, кто на нее смотрел, когда она была актрисой, уже давно нет в живых. Понимая это, она все больше угасала», — сказал он.

Зоя Булгакова умерла в Новосибирске утром в пятницу, 3 февраля. Актриса скончалась в возрасте 102 лет.

Прощание пройдет 6 февраля в новосибирском Доме актера.

Зоя Булгакова — заслуженная артистка РСФСР. Она была одной из первых выпускниц театральной студии при «Глобусе», в котором играла с 1930 года. В 55 лет она ушла из театра. В 2001 году ее имя было внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области как лауреата областной премии «Честь и достоинство».