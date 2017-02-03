В Москве выступит группа Evanescence

Американская группа Evanescence приедет с концертами в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллектив приедет в обновленном составе. «Я думаю, что это лучший состав, который только был у Evanescence. Поэтому я прихожу в восторг, думая о будущем группы», — сказала вокалистка группы Эми Ли.

Evanescence вернутся в Россию через пять лет после последнего визита. Они исполнят свои главные хиты.

В дискографии коллектива три студийных альбома. Последняя пластинка под названием Evanescence вышла в 2011 году.

Evanescence — двукратные обладатели премии «Грэмми».

Московский концерт состоится 24 июня в концертном зале Stadium. За день до этого группа выступит в Санкт-Петербурге в A2 Green Concert.