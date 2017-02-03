Эстония купит у Южной Кореи 12 дальнобойных самоходных гаубиц

Эстония приобретет у Южной Кореи 12 самоходных гаубиц K9 Thunder. На вооружение сил обороны страны самоходные артиллерийские установки (САУ) поступят к 2021 году, сообщает Postimees. Машины, отличающиеся повышенной дальнобойностью, будут приобретены в рамках совместного тендера Эстонии и Финляндии, которая так же намерена оснастить свою артиллерию корейскими орудиями.

Директор Центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) полковник Рауно Сирк сообщил, что в рамках тендера на поставки САУ очень важно также сосредоточить в одном заказе и тендеры на обслуживание систем вооружения, на обучение персонала и на материально-техническое обеспечение.

«Все самоходно-артиллерийские установки хороши по своим показателям, но для нас важно и то, чтобы база их техобслуживания была поблизости от нас», — сказал Сирк.

Этот мотив стал причиной присоединения Таллина к финской программе. Финляндия намечает обновить свой самоходный артиллерийский парк, в настоящее время оснащенный в основном установками советского производства, за сче приобретения К9 Thunder.

В конце 2016 года Силы обороны Финляндии провели пробные стрельбы САУ K9 Thunder, на полигоне в Роваярви, после чего министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё предложил эстонским коллегам, организовать совместный тендер по закупкам САУ,