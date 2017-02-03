Ценности
 

Mango пустил моделей гулять по песчаным дюнам

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: MANGO / YouTube

Испанская марка одежды Mango представила видео, посвященное выходу весенне-летней коллекции. Ролик опубликован на YouTube. В съемках приняли участие модели Фредерикке Софи и Мика Арганараз. Они позировали на фоне песчаных дюн в Марокко.

Что касается новой коллекции, то в нее вошли неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи, замшевые юбки, шифоновые платья в пол и рубашки свободного кроя.

Mango — испанский производитель одежды сегмента масс-маркет. Компания основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Барселоне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mango устроил вечеринку в старинном замке
Mango оденет мусульман в Рамадан
Mango сфотографировал манекенщиков в опасном районе Нью-Йорка
Последние новости
Жители Донецка записали на видео «убегающую» из города миссию ОБСЕ
Lonely Planet перечислило десять необычных мест для проживания туристов
Еврокомиссар призвал ЕС не играть с Трампом в «разделяй и властвуй»
Житель Хабаровска обокрал дом на колесах приехавшего из Германии туриста
Умерла одна из старейших актрис России Зоя Булгакова
Определено безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделе
АИЖК увидело снижение ставок по ипотеке до уровня 2014 года
Ценности
09:38 2 февраля 2017
Жюльен Маршенуар

«Часы отвлекают от мира с террористическими атаками»

Жюльен Маршенуар, знаток старинных механизмов и созерцатель звезд
15:21 2 февраля 2017

Porsche предложила россиянам «платиновый» Cayenne за шесть миллионов

10:35 Сегодня

Marni превратил моделей в фотографов

19:53 2 февраля 2017

Natura Siberica выпустила косметику с экстрактом чертополоха

07:36 30 января 2017

Рискуют все

Люксовая индустрия опасается спада темпов и дефицита коньяка
14:41 2 февраля 2017

Певец The Weeknd подобрал мужчинам гардероб

13:56 2 февраля 2017

Bosco перестанет одевать российских олимпийцев впервые за 15 лет

11:22 2 февраля 2017

Boss посвятил коллекцию путешественникам

08:54 28 января 2017
Янек Делешкевич

«Мы позволяем клиенту самовыражаться»

Янек Делешкевич: часовщик, джазмен и покровитель искусств
12:22 2 февраля 2017

Acqua di Parma предложил женщинам духи с запахом пиона и черного перца

16:05 2 февраля 2017

Украинцы выставили на торги колье принцессы Дианы за 12 миллионов долларов

18:13 1 февраля 2017

Новой посланницей Bulgari стала Золотая Барби

Россия
Сергей Донской«Нужно предотвращать появление "концлагерей" для животных»
Глава Минприроды Сергей Донской — о приютах, мусорных свалках и судьбе кабанов
Владимир Путин и Виктор ОрбанДело к теплу
Путину в Европе предрекли перемены к лучшему
Житель Хабаровска обокрал дом на колесах приехавшего из Германии туриста
Москвич госпитализирован после стрельбы на автостоянке
Alfred T. PalmerНе в кочегары и не в плотники
Можно ли пускать женщин в «мужские» профессии
Крымские власти предрекли Порошенко скорую политическую смерть
Глава Рособрнадзора попробует сдать ЕГЭ по русскому языку
Все материалы
Мир
На пути к мировому величию
Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Лишь бы не было жары
Национализм как лекарство от климатических изменений
Белый дом усомнился в целесообразности израильских поселений на Западном берегу
Турецкие военные отчитались о нейтрализации 47 боевиков ИГ
В Калифорнийском университете в Беркли избили сторонника Трампа
Протестующие против ограничений на въезд мусульман в СШАТише едешь, дальше будешь
Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ заметили в Авдеевке танки и РСЗО
Жители Донецка записали на видео «убегающую» из города миссию ОБСЕ
Число раненых в результате обстрела Донецка выросло до 10 человек
СМИ сообщили сроки введения ЕС безвизового режима для Украины
В Крыму высмеяли общение Киева с виртуальными жителями полуострова
В ДНР сообщили об обстреле Донецка из систем «Ураган»
Все материалы
Финансы
«Наша экономика подсела на мигрантов»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказывает, кто повысит доходы россиян
Петр Порошенко на пресс-конференции в БерлинеЗадарма Родины
Почему продвигаемая Порошенко приватизация обречена на провал
СМИ сообщили о схеме отмывания денег с помощью судебных приставов
Гонтарева отказала российским банкам на Украине в светлом будущем
Международные резервы России выросли на 6,6 миллиарда долларов
Reuters узнал дату старта валютных операций ЦБ и Минфина
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для США, Европы и Азии
Все материалы
Бизнес
Фундаментальные проблемы
Рынок строительства жилья России пытается собрать силы для восстановления
Сыровая кара
Как будут наказывать граждан за провоз санкционных продуктов
Теплоперестройка
Зачем теплоэнергетике нужны реформа и новый закон
Мантурова выдвинули в совет директоров «Газпрома» на место Улюкаева
Минпромторг подготовит новые стратегии развития отраслей промышленности
Венгрия обеспокоилась ролью Украины в транзите российского газа в Европу
Газета узнала о планируемой передаче «Ростеху» управления системой госзакупок
Все материалы
Силовые структуры
Недостаточно для счастья
Чего ждать от нового истребителя ОКБ Микояна
Законопрослушный гражданин
Тайно записанные аудиофайлы разговоров признаны доказательством в суде
March 4, 2015 - Srinagar, Kashmir - SRINAGAR, INDIAN ADMINISTERED KASHMIR, INDIA - MARCH 04: A recruits of Indian armys soldier from Kashmir arrange INSAS (Indian Small Arms System) rifles after his passing out parade at Rangreth in a garrison on MarchСтреляющие неудачники
Пять худших автоматов ХХ века по версии «Ленты.ру»
В Москве на охраняемой собаками территории нашли изувеченное тело пенсионерки
Мэттис пообещал «сокрушительный» ответ в случае ядерной атаки КНДР
Убийца Мурат Агджаров (справа) и следователь Александр Страмцов (слева) во время следственных действийВоскресшая
Как в Рязани погребенная заживо спаслась от своих палачей-наркоплантаторов
Американский эсминец Porter вновь вошел в Черное море
Все материалы
Наука и техника
Сложный выбор
Найден уродующий тело источник вечной молодости
Обнаженный трахит
На дне океана обнаружили следы затерянного континента
Запуск Atlas V«Без России в космос американцы не улетят»
Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе
Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9
Определено безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделе
Роскосмос обеспечит повышение качества сборки «Союзов» после потери «Прогресса»
Назван срок первого коммерческого запуска «Протона» после проверок
Все материалы
Спорт
Максим Ковтун«Работа с психологом сделала меня более вменяемым»
Фигурист Максим Ковтун о выступлении на ЧЕ, допинге и службе в армии
Хакеры узнали о попытке МОК получить от Макларена доказательства вины россиян
Определились финалисты Кубка Африки по футболу
Французский гандболист оригинально исполнил пенальти в Матче всех звезд
Роман Зозуля в игре за сборную УкраиныАтака слева
Как болельщики «Райо Вальекано» изгнали из клуба обвиненного в фашизме Зозулю
Болт назвал сроки завершения карьеры
Украинский велогонщик разбил лицо лидеру многодневки «Тур Дубая»
Все материалы
Культура
Господа, вы звери
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Коммивояжера» до «Пазманского дьявола»
Виртуальная реальность фестивальной жизни
С чем сегодня связывается будущее аудиовизуальной культуры
Искушение и наказание
Сказки для взрослых Дэвида Митчелла, Салмана Рушди и мадам д’Онуа
Отец Фрэнка Оушена подал на певца в суд за обвинения в гомофобии
Абсентный синдром
Трансвеститы и сутенеры квартала красных фонарей в объективе Андерса Петерсена
С рэпера 50 Cent сняли статус банкрота после уплаты 22 миллионов долларов
Перед архитектурным памятником Ле Корбюзье в Москве появится 58-метровая башня
Все материалы
Интернет и СМИ
Фабрика няшек
Кто зарабатывает миллионы на танцующих перед камерами китаянках
Спасись и сохранись
Богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
За базар ответишь
Как блогеры бегут из страны и садятся в тюрьму за провокационные ролики
Получившая в подарок ружье девочка расплакалась от счастья и умилила соцсети
В Японии отказались «забыть» преступное прошлое педофила
Шварценеггер предложил подменить Трампа на посту президента США
Порошенко превратили в мем «Безвизовый почекун»
Все материалы
Ценности
Американский легион
Хипстеры и космонавты на неделе мужской моды в Нью-Йорке
Mango пустил моделей гулять по песчаным дюнам
Marni превратил моделей в фотографов
Natura Siberica выпустила косметику с экстрактом чертополоха
Bosco перестанет одевать российских олимпийцев впервые за 15 лет
Жюльен Маршенуар«Часы отвлекают от мира с террористическими атаками»
Жюльен Маршенуар, знаток старинных механизмов и созерцатель звезд
Acqua di Parma предложил женщинам духи с запахом пиона и черного перца
Все материалы
Путешествия
Сообразили на троих
Лучшие свинг-курорты со всего мира
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - SEPTEMBER 17: A aerial view of a beach scene on September 17, 2014 in Dubai, United Arab Emirates.Границ больше нет
Государства по всему миру облегчают визовые требования для россиян
Первый в мире спа-вагон отправится в путь в апреле
Lonely Planet перечислило десять необычных мест для проживания туристов
В России открылась вакансия «туриста-экстремала» за 250 тысяч рублей
Дальнее зарубежье стало лидером по росту повторных перелетов из России
Здесь Русью пахнет
Лучшие концепции туристического бренда страны
Все материалы
Из жизни
Это у них семейное
Впервые в истории мать и ребенок из США вместе сменили пол
«Мы делали барбекю, много смеялись»
Сирийские беженцы поделились фотовоспоминаниями о хороших временах на родине
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
«Facebook перевез меня из Новой Зеландии в Лондон»
Рассказ москвича, дважды менявшего страну ради карьеры
Беременная двойней Бейонсе приняла участие в откровенной фотосессии
Британка с пятью детьми сбросила 115 килограммов и прославилась в сети
Вокзалы Франции решили оснастить экологичными уличными писсуарами
Все материалы
Тест-драйв симпатичнейшего из бюджетников
Длительный тест Renault Kaptur: стоимость владения и конкуренты
Американец 30 лет хранил редкую Ferrari в однокомнатной квартире
16 самых странных шестиколесных машин
Машины для гонок и для города, у которых шесть колес
Nissan построил экстремальный фургон для бездорожья
Тест-драйв корейского лимузина
Длительный тест Genesis G90. Часть первая
Названы претенденты на звание лучшей машины в мире
Суперкары в кредит
Мы посчитали платежи по кредиту за суперкар ценой 220 миллионов рублей
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы