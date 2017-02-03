Mango пустил моделей гулять по песчаным дюнам

Видео: MANGO / YouTube

Испанская марка одежды Mango представила видео, посвященное выходу весенне-летней коллекции. Ролик опубликован на YouTube. В съемках приняли участие модели Фредерикке Софи и Мика Арганараз. Они позировали на фоне песчаных дюн в Марокко.

Что касается новой коллекции, то в нее вошли неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи, замшевые юбки, шифоновые платья в пол и рубашки свободного кроя.

Mango — испанский производитель одежды сегмента масс-маркет. Компания основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Барселоне.