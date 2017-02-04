Жириновский назвал Октябрьскую революцию «политическим ДТП»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не отрицать исторические события и не охаивать правителей. Такое заявление он сделал во время съезда партии, передает ТАСС.

Политик заявил, что ЛДПР — единственная партия, «которая положительно оценивает всю историю страны». Он считает, что, «если отрицаете историю собственной страны, вы очерняете сами себя». «На заказ история не делается», — подчеркнул Жириновский.

По словам главы либерал-демократов, годовщина Октябрьской революции должна отмечаться не как праздник, а как скорбная годовщина. «Гражданские войны и перевороты не являются праздником. Так случилось, это беда, это политическое ДТП, в котором погибли миллионы», — уверен он.

ЛДПР, по словам Жириновского, будет добиваться появления в календаре новой праздничной даты — 21 сентября — дня первого упоминания о Российском государстве.

21 сентября 862 года было заключено добровольное соглашение между славянскими и угро-финскими племенами, и варяг Рюрик стал править Русью. Впервые предложение отмечать эту дату как день российской государственности озвучил Александр Второй в 1862 году.