Миллиардер Виола отказался от назначения на пост министра армии США

Миллиардер Винсент Виола, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра армии, отказался от назначения. Об этом пишет USA Today.

По информации издания, решение связано с тем, что Виола не сможет совмещать работу в министерстве с ведением бизнеса. Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил разочарование в связи с отказом предпринимателя от назначения, однако отметил, что «понимает и уважает его решение». Министр обороны также добавил, что в ближайшее время рекомендует главе государства новую кандидатуру.

Сам Виола в своем заявлении, которое опубликовало издание Military Times, подчеркнул, что ценит доверие президента и продолжит оказывать ему и его администрации «свою неизменную поддержку».

Министерство Армии США входит в состав министерства обороны. Глава ведомства отвечает за человеческие ресурсы, персонал, состояние резерва, зданий и сооружений, системы вооружения и оборудование, а также коммуникации и финансовое управление. Его кандидатуру выдвигает президент и утверждает сенат. При этом в кабинет министров он не входит и подчиняется только министру обороны. Должность является гражданской.

60-летний Винесент Виола — миллиардер и ветеран Армии США. Он является основателем и председателем трейдинговой компании Virtu Financial, а также владеет клубом Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз». Журнал Forbes оценивает его состояние в два миллиарда долларов.