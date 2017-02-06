В Пакистане застрелили афганского дипломата

В пакистанском городе Карачи застрелен афганский дипломат. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, третий секретарь генконсульства Афганистана в Карачи убит выстрелом охранника. Стрелявший арестован. Имена погибшего и нападавшего не разглашаются, известно лишь, что охранник по национальности также был афганцем. Мотив покушения устанавливается.

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Предыдущее покушение на иностранных дипломатов в Пакистане было совершено в апреле 2010 года. Тогда боевики напали на генконсульство США в Пешаваре. Погибли восемь человек, в том числе два охранника. Никто из американцев не пострадал. Ответственность за нападение взял на себя пакистанский «Талибан».

В мае 2015 года на севере Пакистана разбился вертолет с иностранными дипломатами. Погибли послы Филиппин и Норвегии, а также жены послов Малайзии и Индонезии.