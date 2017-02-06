Banana Republic изменил правила показов ради покупателей

Руководство американской марки Banana Republic приняло решение пересмотреть правила презентаций новых коллекций: модели одежды поступят в продажу сразу после презентации. До этого вещи появлялись в магазинах спустя несколько месяцев. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Изменения в механике продаж связаны с повышением потребительского спроса.

Кроме того, 9 февраля в рамках Нью-Йоркской недели моды марка презентует новую весеннюю коллекцию 2017 в специальных поп-ап магазинах, расположенных во флагманских магазинах бренда в США. «Нам удалось создать несколько поп-ап сторов и новую капсульную коллекцию. Мы отличная команда: нам удалось найти уникальный подход в работе, который отражается в единстве между моим персональным стилем и общей стилистикой бренда», — сказала посол бренда Оливия Палермо.

Фото: пресс-слжуба Banana Republic 1 /10

Американский бренд Banana Republic принадлежит компании Gap. Компания была основана в 1978 году и специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома. На настоящий момент в сети насчитывается порядка 650 фирменных магазинов в Северной Америке, Европе и Японии.

В сентябре 2016 года новым послом бренда стала светская львица и модель Оливия Палермо. Она приняла участие в рекламной кампании марки и представила новинки на осенний сезон.