В январе Грузию посетило рекордное число россиян

В Грузии в январе побывали 62,1 тысячи граждан России, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным МВД Грузии, число россиян, посетивших страну в первом месяце текущего года, на 40 процентов превысило показатели января 2016 года.

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В общей сложности в начале 2017 года закавказское государство приняло 387,1 тысячи зарубежных гостей. Рост в сравнении с январем 2016-го составил почти 20 процентов. Из этого числа 154 тысячи человек прибыли в республику с туристической целью (плюс 32,4 процента).

По числу граждан, съездивших в Грузию за этот период, Россия занимает четвертое место. Лидирует в данном плане Азербайджан, за ним идут Турция и Армения.

В декабре 2016 года стало известно, что Грузия впервые оказалась самой популярной у российских туристов страной.