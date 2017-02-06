Марка Miu Miu устроила моделям пляжную вечеринку

Марка Miu Miu запустила рекламную кампанию по продвижению коллекции одежды на весенне-летний сезон. Видео под названием «Внезапно будущим летом» опубликован на YouTube.

Автором ролика стал фотограф Аласдейр МакЛеллан (Alasdair McLellan). В съемках приняла участие актриса из «Неонового демона» Эль Фаннинг.

Miu Miu — «дочка» итальянского модного дома Prada. Изначально в коллекциях бренда присутствовали как женская, так и мужская линейки, но с 2008 года компания поменяла стратегию и сосредоточилась только на создании женской одежды и аксессуаров. В разное время с компанией сотрудничали Мэгги Джилленхолл, Ванесса Паради, Кирстен Данст и Летиция Каста.