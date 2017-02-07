Новый самолет министра обороны ФРГ сломался во время первого рейса

Новый самолет, используемый для перелетов министром обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, сломался во время первого же рейса. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Минобороны ФРГ не смогла воспользоваться транспортным самолетом А400М из-за отказа одного из двигателей. Поломка обнаружилась в аэропорту Каунаса в Литве, куда Урсула фон дер Ляйен приезжала с визитом.

Для возвращения в Берлин главе немецкого оборонного ведомства и членам делегации пришлось воспользоваться резервным лайнером.

Самолет с делегацией и представителями СМИ, сопровождавшими председателя правительства России Дмитрия Медведева во время визита в Израиль и Палестину, 11 ноября прошлого года не смог вылететь из Тель-Авива в Москву. Пассажирам самолета не стали раскрывать характер поломки.