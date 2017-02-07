«Кинопоиск» назвал условия для создания самого популярного фильма в мире

Портал «Кинопоиск» опубликовал статистику, основанную на рейтингах ресурса. На основе этих данных руководитель сервиса Александр Кочубей предположил, какой должна быть идеальная лента с точки зрения пользователей.

«Судя по оценкам, самый лучший по рейтингу и популярный фильм планеты может снять Кристофер Нолан в жанре "байопик" с Джонни Деппом и Натали Портман в главных ролях», — отметил Кочубей. Такое предположение обусловлено статистическими данными с сайта: выше всего на «Кинопоиске» оценивают биографические художественные фильмы. Нолан, Депп и Портман также находятся в топе деятелей киноискусства.

«Самый лучший по рейтингу и популярный фильм в России может снять Марк Захаров с Леонидом Куравлевым и Алисой Фрейндлих в главных ролях все в том же жанре "байопик"», — добавил Кочубей.

Поводом для составления статистики стала 200-миллионная оценка, которую пользователь под псевдонимом «Только Так» поставил фильму «Мальчик А» режиссера Джона Краули.

Ранее в феврале австралийские психологи выяснили, какие факторы являются определяющими, чтобы с большей вероятностью получить премию «Оскар». Ученые считают, что наибольшим потенциалом обладают американские актеры в фильмах, отображающих американскую культуру.