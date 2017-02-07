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Савченко назвали кремлевским агентом и не пустили на военный завод в Виннице

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Видео: Miroslav Oleshko / Facebook

Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко назвали кремлевским агентом и не пустили на военный завод в Виннице. Видео встречи парламентария с участниками силовой операции в Донбассе опубликовал на своей странице в Facebook блогер Мирослав Олешко.

На записи Савченко стоит у проходной предприятия напротив группы молодых людей, которые скандируют: «Позор кремлевскому агенту! Слава Украине!» Один из участников акции спросил Савченко, почему она ведет переговоры с «врагом» (имеются в виду ее встречи с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»). Савченко не стала вступать в разговор с демонстрантами, предложив им обращаться к ней как к депутату письменно.

По словам Олешко, парламентарий также пыталась попасть на территорию военного завода через забор, однако подтверждений этому он не опубликовал.

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