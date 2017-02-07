В Чувашии пенсионер арестован по подозрению в насилии над восьмилетней девочкой

В Чуваши возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины из города Канаша, подозреваемого в насилии над своей восьмилетней соседкой. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

По версии следствия, 2 февраля подозреваемый затащил возвращавшуюся домой девочку к себе в квартиру, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. «На крики потерпевшей о помощи туда забежал сосед. Он пресек действия злоумышленника и увел девочку к матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — сообщили в СКР.

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Пенсионер был задержан и помещен под стражу. Сейчас следствие проводит необходимые медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, а также решает вопрос о назначении генетической экспертизы.

5 октября 2015 года в Волгограде был задержан мужчина, изнасиловавший и задушивший свою 15-летнюю жертву. Он признался, что совершил преступление под действием наркотиков.