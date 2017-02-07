В полиции заявили о ненасильственной смерти знатока «Своей игры»

В правоохранительных органах Самарской области прокомментировали информацию о смерти знатока «Своей игры» Андрея Жданова. Как сообщил ТАСС источник в полиции, на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено.

Начальник пресс-службы регионального управления МВД России Сергей Гольдштейн подтвердил факт обнаружения тела в одной из квартир в Тольятти, однако личность умершего раскрывать не стал. «По данному факту органы полиции проводят проверку», — добавил он. Причину смерти Жданова установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что характер повреждений на теле 46-летнего мужчины предположительно указывает на криминальные обстоятельства его гибели.

Андрей Жданов был найден мертвым в своей квартире в Тольятти во вторник, 7 февраля. Тело обнаружили родственники мужчины.

Жданов — один из самых успешных участников в истории «Своей игры», регулярно выходящей в эфире НТВ. Он стал одним из знатоков, кому удавалось завоевать главный приз — автомобиль. Неоднократно побеждал в различных турнирах, организованных в рамках этой передачи, становился победителем финала цикла игр 2006 года.