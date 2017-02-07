В Зимбабве посоветовали американскому послу повеситься на банановом дереве

Власти Зимбабве раскритиковали американских дипломатов, которые выразили озабоченность из-за ухудшения ситуации с правами человека в стране. Как сообщает газета The Herald, пресс-секретарь главы государства Джордж Чарамба назвал посла США Гарри Томаса-младшего «остатком страшной эпохи».

«Посол США думает, что может нами командовать. Пусть он идет и повесится на банановом дереве», — заявил Чарамба. Он добавил, что власти Зимбабве ждут сигнал от новой администрации США. Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что Томаса-младшего на пост посла назначил бывший президент США Барак Обама.

6 февраля посольство США в Хараре выступило с заявлением, в котором говорилось о «продолжающемся ухудшении» ситуации с соблюдением прав человека в Зимбабве. Поводом для беспокойства сотрудников миссии, как отмечает РИА Новости, стал арест местного пастора Ивэна Маварире — инициатора протестного движения в социальных сетях.

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В декабре 2016 года стало известно, что правящая партия страны ЗАНУ-ПФ решила выдвинуть действующего президента — 92-летнего Роберта Мугабе — на новый срок. Выборы главы государства состоятся в 2018-м.

Мугабе руководит страной с 1980 года. Глава государства не раз заявлял, что готов править до тех пор, пока не умрет.

Зимбабве относится к беднейшим государствам мира. Страна, находящаяся в тяжелой экономической ситуации, столкнулась с гиперинфляцией и огромным дефицитом бюджета. Мугабе обвиняют в диктатуре и притеснении оппозиции.