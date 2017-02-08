С Бейонсе потребовали деньги за использование сэмпла убитой звезды YouTube

Представители скончавшегося американского рэпера и YouTube-знаменитости Messy Mya (настоящее имя — Энтони Барре) подали в суд на Бейонсе за то, что певица использовала в своем клипе Formation сэмпл из видеозаписи артиста. Об этом сообщает TMZ.

От исполнительницы требуют 20 миллионов долларов. Представители Барре заявили, что Бейонсе взяла отрывки монолога Messy Mya без разрешения и проигнорировала попытки связаться с ней.

В начале музыкального ролика Бейонсе использовала фразы рэпера «Что произошло после Нового Орлеана?» (What happened after New Orleans?) и «Я вернулся. По многочисленным просьбам» (Bitch, I’m back. By popular demand). Они были взяты из видео Барре, которое тот опубликовал на своем YouTube-канале в 2010 году. Запись монолога артиста набрала на видеохостинге более 2,7 миллиона просмотров.

Видео: Messy Mya / YouTube

Бейонсе выпустила клип на композицию Formation в 2016 году. В августе певица получила за ролик премию MTV Video Music Awards в категории «Лучший видеоклип года». Песня вошла в шестой студийный альбом Lemonade.

Энтони Барре был застрелен в ноябре 2010 года в Новом Орлеане.