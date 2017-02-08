Звезда сериала «Звездный крейсер "Галактика"» умер от рака

Американский актер Ричард Хэтч скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной смерти артиста стал панкреатический рак.

Хэтч известен по сериалу «Звездный крейсер "Галактика"», в котором он сыграл одну из главных ролей — капитана Аполло. За нее он был номинирован на премию «Золотой глобус». Помимо оригинального телесериала, выходившего в 70-х, актер снялся в ремейке «Звездного крейсера "Галактика"» (2004-2009 год).

Он также сыграл в сериалах «Санта-Барбара», «Она написала убийство», «Спасатели Малибу», «Лодка любви» и «Секретный агент Макгайвер».

Создатель ремейка «Звездного крейсера "Галактика"» Рональд Д. Мур почтил память Хэтча в Twitter.

«Хэтч был хорошим, добрым человеком и непревзойденным профессионалом. Его уход — тяжелый удар для всей команды "Звездного крейсера"», — написал Мур.

Панкреатический рак — тяжелое онкологическое заболевание, которое проявляется опухолевым поражением поджелудочной железы.