Умер актер из «Клана Сопрано» и «Славных парней»

Американский актер Фрэнк Пеллегрино скончался в возрасте 72 лет в Нью-Йорке. Об этом сообщает US Weekly.

Причиной смерти артиста стал рак легких.

Пеллегрино исполнил роль Джонни Дио в гангстерском фильме «Славные парни» режиссера Мартина Скорсезе. Помимо этого он снялся в сериалах «Закон и порядок» и «Клан Сопрано», а также в лентах «Полицейские» и «Загадочное убийство в Манхэттене».

По информации издания, Пеллегрино был успешным ресторатором. Он был совладельцем нью-йоркского кафе Rao's, которое посещали в том числе режиссер Вуди Аллен, актер Майкл Дуглас и певец Тони Беннетт. В память о Пеллегрино заведение закроется на неделю.