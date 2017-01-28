Умерла звезда фильма «Любовь» Эммануэль Рива

Французская актриса Эммануэль Рива, сыгравшая главные роли в фильмах «Любовь» Михаэля Ханеке и «Хиросима, любовь моя» Алена Рене, скончалась в возрасте 89 лет, сообщает в субботу, 28 января, Paris Match.

Актриса, чье настоящее имя Паулетт Рива, родилась в Лотарингии в небогатой семье итальянского происхождения. Против воли родителей она отправилась в Париж учиться актерскому мастерству, взяв себе новое имя Эммануэль. С конца 1950-х играла в театре, где ее заметил режиссер Ален Рене и пригласил сыграть роль в картине «Хиросима, любовь моя» (1959), ставшей поворотным моментом в ее карьере.

Среди известных фильмов с ее участием — «Леон Морен, священник» (1961), в котором ее партнером был Жан-Поль Бельмондо, «Тереза Дескейру» (1962), «Самозванец Тома» (1964), а также «Три цвета: Синий» (1993). За роль в картине «Любовь» (2012) актриса была номинирована на «Оскар» и удостоена ряда международных кинонаград.