Культура
 

Умерла британская актриса Лиз Смит

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Лиз Смит
Лиз Смит

Британская актриса Лиз Смит (настоящее имя — Бэтти Глидл) скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщила представительница артистки, передает The Guardian.

Причина смерти не называется.

В 1984 году Смит получила кинопремию BAFTA за роль в фильме «Частное торжество». Она также снималась в лентах «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона, «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя, «Мрачные моменты» Майка Ли и картине «Цветы любви» по роману Джорджа Оруэлла «Да будет фикус!»

Популярность в Великобритании актрисе принесло участие в комедийном телесериале «Королевская семья», выходившем с 1998 по 2000 год. Она также появилась в «Шоу Фрая и Лори» и озвучила миссис Компост в мультфильме «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня».

Британский актер Ричард Грант, снимавшийся вместе со Смит в «Цветах любви», выразил в Twitter соболезнования по поводу смерти артистки.

«Для меня было честью играть и танцевать с тобой, покойся с миром», — написал он.

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