Умер актер из «Все ненавидят Криса» и «C.S.I. Место преступления»

Американский актер и комик Рики Харрис скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщила его менеджер Синди Эмберс, передает The Hollywood Reporter.

Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Харрис снялся в таких фильмах, как «Наркотик», «Рождество» и «Истории из морга», а также сыграл эпизодические роли в сериалах «C.S.I. Место преступления», «Все ненавидят Криса» и «Американская история преступлений». Он принял участие в озвучке персонажей компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

Актер также работал с американским рэпером Снуп Догом над музыкальными альбомами.

C u when I get there like we used to do in church on the east side tell Nate to hold my note 🙏🏾 Фото опубликовано @snoopdogg

Снуп Дог (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) опубликовал в Instagram фотографию Харриса в память об актере. Соболезнования также выразили исполнители Айс Кьюб и Ллойд Бэнкс.