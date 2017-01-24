Умер актер из фильма «Бразилия» Горден Кэйи

Британский комедийный актер Горден Кэйи скончался в возрасте 75 лет. Об этом рассказали его бывшие представители, передает Deadline.

Артист умер в доме престарелых.

Известность Кэйи принес комедийный сериал «Алло, алло!» телеканала «Би-би-си», выходивший с 1982 по 1992 год. Действие ситкома разворачивается во время Второй мировой войны. Актер исполнил в нем главную роль — Рене, владельца кафе в оккупированном немцами французском городе.

Помимо этого, Кэйи снялся в фильмах Терри Гиллиама «Бразилия» и «Джабервоки», а также в сериалах «Второй экран» и «Все существа, большие и малые».