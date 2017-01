Умер основатель группы Can Яки Либецайт

Немецкий барабанщик, один из создателей краут-рок-группы Can Яки Либецайт скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

В посте говорится, что причиной смерти музыканта стала пневмония.

Либецайт родился в Дрездене в 1938 году. В 1968-м он совместно с бас-гитаристом Хольгером Шукаем, клавишником Ирмином Шмидтом и композитором Дэвидом Джонсоном основал Can. Группа впоследствии стала одним из наиболее известных краут-рок-коллективов. О влиянии творчества Can на свою музыку говорили группы Joy Division, The Fall, Siouxsie and the Banshees и The Stone Roses, а также Дэвид Боуи, Джон Фрушанте и бывший член Sex Pistols Джон Лайдон.

Либецайт также сотрудничал с Брайаном Ино, Eurythmics и Depeche Mode в качестве сессионного музыканта.

Краут-рок — экспериментально-психоделическое направление музыки, характеризующееся сочетанием стандартных инструментов с элементами электроники. Стиль зародился в Западной Германии в начале 1970-х годов, его пионерами, помимо Can, считаются такие группы, как Neu! и Kraftwerk.