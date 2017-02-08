Елена Малышева заставила пенсионеров полюбить компьютерные игры

Российская ведущая Елена Малышева заставила пенсионеров играть в компьютерные игры в рамках утренней передачи «Жить здорово!». Выпуск программы был опубликован на YouTube-канале шоу.

По словам Малышевой, людям преклонного возраста, в отличие от школьников, играть в видеоигры совсем не вредно, а наоборот — полезно. Ведущая уверена, что шутеры и аркады положительно влияют на здоровье бабушек и дедушек, а также помогают тренировать реакцию и рефлексы.

«Не ругайте детей за игры, лучше займите их место сами. И они будут меньше играть, и главное — для людей старшего возраста видеоигры — это вовсе не бесполезный продукт», — убеждена она.

Чтобы наглядно продемонстрировать пользу видеоигр, на сцену пригласили пенсионеров, которые попытались освоить культовый шутер Counter-Strike 1.6, выжить в лабиринте Pac-Man и танцевать в Dance Dance Revolution. «Ручку вот сюда, моя хорошая. И как только кого-нибудь увидите, стреляйте», — напутствует Малышева одну из женщин.

В итоге после нескольких неудачных попыток участники геймерского эксперимента начали понемногу справляться с управлением и вникать в правила той или иной игры. В этом им помогли специальные ассистенты во главе с врачом-кардиологом Германом Шаевичем, наряженным в костюм нервной клетки.

«Видеоигры, активные игры — это замечательная выдумка для взрослых. По недоразумению мы это адресовали детям. Пора забрать у них наши взрослые развлечения», — резюмировала ведущая.