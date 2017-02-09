Вблизи Млечного Пути обнаружили «галактический мост»

Британские, итальянские и австралийские астрономы обнаружили «галактический мост», соединяющий два крупнейших спутника Млечного Пути — Большое и Малое Магеллановы Облака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Перешеек длиной около 43 тысяч световых лет соединяет пару карликовых галактик и состоит, как полагают ученые, из звезд. Светила, попавшие в пространство между Большим и Малым Магеллановыми Облаками, являются частью звездного потока, и по крайней мере часть их попала туда из второго скопления в результате действия приливных сил.

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К своим выводам астрономы пришли, проведя анализ данных с европейского космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics). Также при помощи компьютерного моделирования специалисты отслеживали форму Магеллановых Облаков и динамику их приближения к Млечному Пути.

Малое Магелланово Облако находится на расстоянии 200 тысяч световых лет от Земли, а Большое — 160 тысяч. Звездные скопления тяжелее Солнца в семь и 10 миллиардов раз соответственно. Для сравнения, ближайшая к Млечному Пути крупная галактика — Туманность Андромеды — в несколько сотен миллиардов раз тяжелее светила.