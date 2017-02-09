Культура
 

Режиссер «Бэтмена против Супермена» раскрыл секрет спецэффектов в фильме

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Видео: Cruel Films / Vimeo

Режиссер Зак Снайдер опубликовал на Vimeo видео, в котором рассказывается, как создавалась компьютерная графика для фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

«Это взгляд за кулисы, который показывает, на что способна моя команда по спецэффектам. Они просто потрясающие», — написал создатель картины в своем Twitter/

«Бэтмен против Супермена» с Беном Аффлеком и Генри Кэвиллом вышел на экраны в марте 2016 года. Его бюджет составил около 250 миллионов долларов, не считая затрат на рекламу. Картина собрала по всему миру больше 800 миллионов долларов, несмотря на то, что была разгромлена кинокритиками.

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