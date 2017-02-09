Вышел трейлер нового «Лего Фильма» с саундтреком от Тейлор Свифт

Студия Warner Bros. выпустила на своем YouTube-канале первый трейлер анимационной ленты «Лего Фильм: Ниндзяго» (The Lego Ninjago Movie). В качестве саундтрека в ролике использована композиция американской певицы Тейлор Свифт Bad Blood.

Картина расскажет об отряде молодых ниндзя, которые под руководством сенсея Ву (Джеки Чан) защищают родной остров Ниндзяго. Главные роли в мультфильме озвучат Дэйв Франко («Иллюзия обмана») и Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис»).

Премьера картины намечена на 21 сентября.