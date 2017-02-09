Министерство культуры создало «серый список» подрядчиков

Министерство культуры впервые за время своего существования создало и опубликовало список недобросовестных подрядчиков, которые нарушают обязательства по госконтрактам. Об этом сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский.

«Это организации, к которым у Министерства культуры или у наших подведомственных учреждений (таких, как Эрмитаж, Большой театр и других), которые сами являются заказчиками строительных и реставрационных работ, есть обоснованные претензии по ранее заключенным или текущим государственным контрактам», — рассказал глава Минкульта. Речь о контрактах, по которым идут суды, и об организациях, которые отказываются признавать свои ошибки и возвращать деньги в бюджет, пояснил Мединский.

Список опубликован на главной странице официального сайта Минкульта в разделе «Важное». Сейчас в нем находится около 40 организаций. При этом подробно поясняется, в чем именно заключаются претензии к компании.

Перечень носит информационный характер, подчеркнул министр. «Мы не можем запретить этим организациям участвовать в торгах, бороться за государственные заказы в любой области, но считаем, что скрывать, что эти организации халтурят или находятся в судах, мы не должны», — заявил глава Министерства культуры.

Список стал одним из результатов внутреннего аудита, проведенного Министерством культуры в течение 2016 года. Ранее Владимир Мединский заявил, что по итогам проверок министерству удалось сэкономить около 1,7 миллиарда рублей.