Аудит позволил Минкульту сэкономить 1,7 миллиарда рублей

Министерство культуры РФ сэкономило около 1,7 миллиарда рублей благодаря проведению на объектах культурного наследия дополнительного контроля работ. Об этом сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский.

Средства были выявлены в результате проведения дополнительных проверок на объектах культурного наследия, пояснил министр. «По результатам прошлого года мы сдали в бюджет 1,7 миллиарда рублей. Мы знали, что правительство отнесется к этому с пониманием, поэтому все эти так называемые неосвоенные средства будут возвращены в отрасль культуры и направлены на завершение работ в 2017 году», — сказал Мединский.

По итогам 2016 года было сдано около 50 процентов контрактов по проведению строительных и реставрационных работ на объектах культуры, сообщил также глава Минкульта. По оставшейся части контрактов подрядчики предоставили отчеты о проведении работ только в конце года. При этом Министерство культуры сознательно приняло решение не оплачивать сданные работы до полной уверенности в том, что они выполнены на качественном уровне, подчеркнул Мединский.

Кроме того, в течение 2016 года министерство провело внутренний аудит, по результатам которого расторгло 48 контрактов, в том числе 26 — в одностороннем порядке. В качестве примера Владимир Мединский привел Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге, где работы проводила компания «БалтСтрой». «В силу серьезных проблем с менеджментом, которые у них есть, сроки работ были сорваны. Но мы достигли соглашения с «БалтСтроем» и без суда расторгли договор». Сейчас проводится конкурс на нового подрядчика.

«Там, где мы не нашли согласия с подрядчиком о добровольном расторжении, мы расторгли (контракты — прим. «Ленты.ру») в одностороннем порядке и ушли в суд», — добавил министр культуры. Таким примером он назвал контракт на строительство Малого драматического театра (МДТ — Театра Европы). «Подрядчик затягивал сроки работ, по сути, срывал график строительства. Пытались по-хорошему, я проводил совещания на объекте, подрядчик выступил с театрализованной постановкой на тему «Приезжает начальство»: сотни рабочих, машины ездят, краны двигаются… Утвердили план-график работы. Приехал в декабре туда без предупреждения – картина была печальная, рабочих мало, из техники – пара экскаваторов…», — рассказал Владимир Мединский. В итоге Министерство культуры расторгло контракт в одностороннем порядке.

Внутренний аудит в Министерстве культуры был начат весной 2016 года после ареста замминистра культуры Григория Пирумова. По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую вошли другие чиновники ведомства и главы компаний-подрядчиков. Они заключали государственные контракты с ложной информацией и завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это госсредств. В деле также фигурирует компания «Балтстрой».