Британка четыре года делала коллажи с незнакомцем и выдавала его за бойфренда

Жительница шотландского города Эйдри Джилл Шарп в течение нескольких лет дурачила друзей в соцсетях, выдавая за своего бойфренда постороннего мужчину. Она нашла незакомца в Facebook и использовала его фото для изготовления совместных коллажей, которые потом выкладывала на своих страницах, пишет Daily Record.

Друзья Шарп рассказали журналистам, что четыре года назад 31-летняя Шарп объявила, что встретила мужчину по имени Грэм Маккей и у них завязался роман. Она часто рассказывала о нем приятелям, обильно делилась снимками о совместном времяпрепровождении, и для правдоподобности она завела аккаунт в Twitter от лица кавалера, через который общалась сама с собой.

«Она ведет невероятную жизнь в социальных сетях, но никто никогда не видел ее с ним, и это было просто странно», — рассказали друзья Джилл.

Приятели заподозрили неладное, когда Шарп разместила в Twitter фото из Лондона на фоне Вестминстерского аббатства. Они заметили, что на снимках Джилл и Грэма разная погода. Женщина стояла на сухой плитке в одиночестве, в то время как на фото ее бойфренда, якобы сделанное в то же время, шел дождь и стояла толпа туристов.

Пораженные обманом Шарп приятели нашли в Twitter настоящего Грэма Маккея. Молодой человек сообщил, что не знаком с Джилл Шарп и помолвлен с другой девушкой.

Слева — работа Шарп, справа — Грэм Маккей со своей настоящей невестой Марианной Скриншот: Daily Record

Вместе с ней они подали заявление в полицию, но стражи порядка не стали открывать дело за отсутствием состава преступления.