Германия вернула часть хранившегося в США золота

Центральный банк Германии реализовал в 2016 году планы по частичной репатриации золота из США, сообщает Associated Press.

В прошлом году из хранилищ федерального банка Нью-Йорка было возвращено во Франкфурт 111 тонн золота, а общий объем перевезенного из Америки в Германию драгоценного металла составил 300 тонн — ровно столько, сколько и планировалось вывезти по программе.

Тем не менее, большая часть немецкого золота, хранившегося в США, осталась на месте. Как передает Marketwatch, на конец прошлого года в Нью-Йорке находилось 36,6 процента принадлежащего Германии драгметалла.

Материалы по теме Пора домой Почему европейские государства забирают свои золотые резервы из США

47,9 процента располагается во Франкфурте, 12,8 процента — в Лондоне и 2,7 процента — в Париже. Всего золотой запас Германии составляет 3378 тонн.

Программа репатриации части золота была объявлена правительством ФРГ в 2013 году. Официально заявлялось, что запасы возвращаются для более качественного управления. Однако обнародованию планов предшествовала кампания в прессе, где говорилось о необходимости вернуть золото на случай обострения кризиса в еврозоне.