Обледенение проводов лишило света жителей 21 крымского поселка

Около шести тысяч жителей Крыма лишились электричества из-за обледенения и обрывов проводов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте Минэнерго.

Отмечается, что без электроснабжения остаются бытовые потребители в 21 населенном пункте. «Продолжаются аварийно-восстановительные работы, приняты меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников», — отмечается в сообщении. Уточняется, что в устранении неполадок принимают участие семь бригад. Работы велись на протяжении всей ночи.

Массовые отключения электричества начались в Крыму утром 8 февраля. Как сообщает РИА Новости, из-за сильного ветра и гололедообразования без света остались более 9,2 тысяч человек в 49 населенных пунктах. Пострадали преимущественно Раздольненский, Первомайский, Сакский, Красногвардейский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Черноморский районы.