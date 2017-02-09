Число пострадавших от серии торнадо в Луизиане достигло 40 человек

В результате семи торнадо в американском штате Луизиана пострадали около 40 человек. Об этом сообщает телеканал Fox News. Еще 80 человек провели ночь в убежищах. Губернатор штата Джон Бел Эдвардс ввел в Луизиане чрезвычайное положение. «Это очень опасно. Линии электропередач разрушены, на дорогах валяются телефонные и фонарные столбы (...) Повсюду валяются острые металлические обломки», — приводит телеканал его слова. Ущерб нанесен свыше 300 зданиям, без электричества остаются около 6,7 тысячи домов.