Соседка Петросяна повысила сумму иска о затопленной квартире

Соседка юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко увеличила сумму иска о возмещении имущественного вреда до 440 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает kp.ru.

Женщина, проживающая этажом ниже Петросяна и Степаненко, утверждает, что артисты затопили ее квартиру. В результате пострадали потолок, люстра, обои и паркет.

Пострадавшая добивается возмещения 343 тысяч рублей, которые необходимы для ремонта. Кроме того, она требует компенсировать расходы на адвоката (90 тысяч рублей) и на госпошлину (по 3300 рублей с каждого ответчика). Таким образом, сумма иска составляет 440 тысяч рублей. Заключение о величине ущерба составили профессиональные оценщики.

9 февраля сообщалось, что в Хамовнический суд Москвы поступил иск о взыскании с Петросяна и Симоненко компенсации за затопление квартиры. Заявительница оценивала нанесенный ущерб в 350 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначили на 21 февраля 2017 года.

Петросян — советский и российский артист, юморист и телеведущий. Создал множество юмористических передач для телевидения, в нескольких выступал в качестве ведущего. С 1988 года является художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр».