Минкульт России провел встречу с участниками проекта «База кадрового потенциала»

Первое совещание с участниками проекта «База кадрового потенциала Минкультуры России» прошло в Москве в четверг, 9 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Замминистра культуры Сергей Обрывалин объявил, что подобные встречи будут проводиться не реже, чем раз в полгода. Между участниками проекта также будет организован постоянный обмен информацией.

«За два года в проекте приняли участие более двух тысяч человек, проект дал возможность оценить существующий отраслевой кадровый потенциал, поскольку в нем были задействованы представители 90 процентов учреждений Минкультуры России», — отметил Обрывалин.

Он заявил участникам встречи, что они «достигли высоких результатов, войдя в список лучших по результатам реализации проекта в 2015-2016 годах». На совещании присутствовали более 70 человек практически из всех регионов страны, а также директора профильных департаментов Минкульта.

Проект был запущен министерством для создания базы резервных кадров и последующего их назначения на вакантные должности руководителей подведомственных учреждений культуры.