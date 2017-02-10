Timex обеспечит мужчин военными часами

Компания Todd Snyder, которая выпускает мужскую одежду в стиле милитари, объединилась с часовой маркой Timex. Вместе бренды представили военные часы, дизайн которых напоминает модели из 1970-х годов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Highsnobiety.

Часы оснащены подсветкой и водостойки на глубине до 50 метров. Модель уже появилась в продаже и представлена в фирменных магазинах по цене 138 долларов.

Часовая марка Timex основана в США в 1854 году. Фирма прославилась выпуском простых и доступных по цене часов. Самая известная модель тех времен — карманные Yankee One Dollar, распроданные тиражом в несколько десятков миллионов экземпляров.

Модельный ряд Timex состоит как из классических, так и спортивных моделей. Ассортимент бренда разделен на шесть основных коллекций.