В ЛНР заявили о занимающих дома мирных жителей украинских силовиках

Служащие ВС Украины занимают дома мирных граждан в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, передает «Луганский информационный центр».

«По информации от местных жителей населенного пункта Попасная подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24 бригады ВСУ, располагающегося в районе данного населенного пункта», — рассказал подполковник, отметив, что в полицию поступило уже 15 заявлений по данным фактам.

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По информации Марочко, данные о незаконном занятии украинскими военными домов содержатся и в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «Так в отчете Миссии от 10 февраля 2017 года говорится о двух частных домах населенного пункта Малиновое Станично-Луганского района, занятых военнослужащими ВСУ», — уточнил он.

Как сообщает «Луганский информационный центр», 8 февраля Марочко заявил, что украинские военнослужащие в зоне так называемой АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны) грабят и разбирают на стройматериалы дома мирных жителей для последующего обустройства своих позиций.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.