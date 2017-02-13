Мелания Трамп решила сохранить огород Мишель Обамы

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания планирует сохранить огород, который ее предшественница Мишель Обама обустроила на территории Белого дома. Об этом сообщает Time.

Старший советник жены президента страны Стефани Уинстон Волкофф (Stephanie Winston Wolkoff) заявила CNN, что первая леди хочет сохранять и развивать White House Gardens. «Я очень горжусь тем, что этот небольшой сад будет жить как символ надежд и мечтаний каждого из нас о более здоровой нации для наших детей», — сказала Трамп.

Обама создала сад в 2009 году, чтобы на его примере объяснить детям и подросткам пользу здорового питания и показать, как справиться с распространенной среди них проблемой ожирения. Некоторые из ребят, участвовавших в первой посадке, были приглашены и в этом году.

Во времена Второй мировой войны Элеонора Рузвельт разбила на территории резиденции так называемый Огород победы, чтобы на своем примере показать американцам, как даже в кризисные времена обеспечить себя пищей.