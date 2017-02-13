Школьников Нижнего Тагила накормили хлебом с плесенью

В школе №7 Нижнего Тагила учащихся кормили хлебом с плесенью. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

«В ходе документарной проверки нашел подтверждение факт выдачи 28 января учащимся в школьной столовой недоброкачественного хлеба с признаками плесени», — отмечается в сообщении. Кроме того, проверка в пищеблоке выявила, в частности, факт некачественного проведения уборки помещения, нарушения условий хранения молочной продукции, отсутствие вытяжки над моечными ваннами и наличие дефектов разделочного инвентаря.

Возбуждены административные дела по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению»). Управляющему «Комбината общественного питания» и исполняющему обязанности директора школы №7 вынесены представления с требованиями устранить нарушения.

На антисанитарию в школьной столовой в сообществе «Черный список Тагила» в социальной сети «ВКонтакте» 28 января пожаловался один из учащихся. «Готовят, подают еду без перчаток. При этом они там еще курят. И неизвестно, моют они руки или нет. На полу (особенно в углах) очень грязно. Иногда пробегают тараканы. Но самое противное, они вываливают недоеденную еду школьников в большую кастрюлю и на следующей перемене эти объедки раскладывают по тарелкам», — написал подросток. По его словам, нередко в еде встречаются волосы, кроме того, иногда учащимся дают хлеб с плесенью. Свою жалобу школьник сопроводил фотографией испорченной еды.