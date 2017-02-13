Украинская компания поучаствует в проекте России и Китая по разработке вертолета

Украинская корпорация «Мотор Сич» заключила контракты на поставку китайской компании Avicopter новых турбовальных двигателей АИ-136Т. Именно эта силовая установка может быть использована в проекте российско-китайского вертолета AHL (Advanced Heavy Lift), пишет «Коммерсантъ».

В «Вертолетах России» изданию сообщили, что переговоры по данному проекту близки к завершению. В холдинге также подтвердили, что окончательное решение по выбору двигателя будет принимать заказчик — китайская сторона. Таким образом, украинская компания сможет поставлять Пекину двигатели, не принимая непосредственного участия в проекте.

Газета напомнила, что проектирование и производство российско-китайского вертолета долгое время осложнял выбор двигателя. При этом бывший глава «Вертолетов России» (входят в «Ростех») Александр Михеев говорил, что машину могут оснастить украинским двигателем Д-136 (АИ-136Т является его улучшенной версией).

В Объединенной двигателестроительной корпорации изданию заявили, что готовы рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12В, если у партнеров возникнет такая заинтересованность. Консультации на эту тему уже идут.

Материалы по теме Достигая потолка В российском вертолетостроении грядут перемены

В апреле 2016 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил, что перспективный тяжелый вертолет AHL не будет поставляться на внутренний рынок России. Он пояснял, что в стране универсальные вертолеты семейства Ми-17 перекрывают все необходимые потребности, а для сверхтяжелых грузов применяется модернизированный Ми-26.

AHL разрабатывается совместно российской корпорацией «Вертолеты России» и китайской AVIC. Машина взлетной массой 38 тонн должна будет поднимать от 10 до 15 тонн груза и развивать скорость до 300 километров в час. Дальность полета составит 630 километров, а практический потолок — 5,7 тысячи метров.