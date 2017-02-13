Песков в красных штанах прибрал двор с дочкой

Фигуристка Татьяна Навка выложила в Instagram несколько фотографий с членами своей семьи — мужем Дмитрием Песковым и младшей дочерью, двухлетней Надеждой. На снимках они занимаются уборкой двора.

«В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница!» — написала она под фото, которое было опубликовано 12 февраля.

«Началась очередная трудовая неделя!» — так Навка прокомментировала снимок, размещенный в понедельник, 13 февраля.

Началась очередная трудовая неделя! Фото опубликовано @tatiana_navka

Пользователи в комментариях обратили внимание на красные штаны, в которые был одет Песков, а также его шапку с эмблемой петербургского хоккейного клуба СКА, пишет Федеральное агентство новостей (РИА ФАН).

В феврале прошлого года в социальных сетях стал популярен снимок, на котором Песков запечатлен в красных штанах, уггах и джемпере. Его спрашивали об этой фотографии, и в ответ он признался, что смущен и не хочет обсуждать данную тему.